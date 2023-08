Erdoğan: Mund të takohem me Putinin për Marrëveshjen e Grurit

“Në shtator është takimi i G-20 në Indi dhe Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në ShBA. Nëse gjejmë një mundësi në këtë mjedis të ngarkuar, unë do të takohem dhe do të bisedoj me Putinin sy më sy”, u tha Erdoğan gazetarëve të martën herët në avionin presidencial ndërsa kthehej nga një vizitë në Hungari.