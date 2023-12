Prishtinë, mbahet forum ekonomik me biznesmenë nga Kosova dhe Türkiye

“Të gjithë jemi të vetëdijshëm për sfidat me të cilat përballemi, por besojmë se ato janë një mundësi për investim dhe inovacione të reja. Kosova ka potencial për zhvillim në fusha të tilla si IT, burimet e ripërtëritshme të energjisë, bujqësia dhe turizmi. Partneriteti ynë me Republikën e Türkiyes ofron akses të mirë në burimet teknologjike dhe tregjet e nevojshme për të arritur të gjitha këto qëllime”, tha Rexhepi.