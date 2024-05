Fidan do të vizitojë Spanjën me rastin e njohjes së Palestinës si shtet

Fidan do të vizitojë Madridin “së bashku me anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe Grupit të Kontaktit të Ligës Arabe për Gazën, me ftesë të Spanjës me rastin e vendimit të saj për të njohur Shtetin e Palestinës”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme.