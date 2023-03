Marrëveshja e Drithit po skadon, të gjitha shpresat te Türkiye

Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Türkiyes thuhet se ministri Hulusi Akar bashkë me autoritetet përkatëse vazhdojnë të negociojnë dhe të koordinohen për të vazhduar me aktivitetet e marrëveshjes së drithërave, si dhe për ta zgjatur atë në përputhje me marrëveshjen, duke marrë parasysh kërkesat e palëve.