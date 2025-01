Oktay: Ballkani jashtëzakonisht i rëndësishëm për stabilitetin botëror

Oktay deklaroi se Türkiye është ndër vendet më të mëdha me investime në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar: “Ne vlerësuam çështjet që kanë të bëjnë si me zgjidhjen e problemeve të biznesmenëve tanë, ashtu edhe me hapjen e rrugëve të tyre. Kur shikojmë Maqedoninë e Veriut, ka një strukturë multikulturore dhe multishoqërore. Grupe të ndryshme etnike jetojnë së bashku në solidaritet dhe ecin drejt së ardhmes. Është një vend që ka filluar procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian pas anëtarësimit në NATO. Komuniteti turk është një nga këto, kështu që ne patëm mundësi për të pasur takime të ngushta me komunitetin turk dhe për të dëgjuar personalisht problemet e tyre”.