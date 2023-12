Fidan: Türkiye e kënaqur me bisedimet për paqe Azerbajxhan-Armeni

Duke theksuar se diaspora armene përpiqet të nxisë disa vende kundër Azerbajxhanit, Fidan tha: "Do të ishte më e përshtatshme që përpjekjet të kanalizohen drejt krijimit të një mjedisi ku populli armen mund të vendosë marrëdhënie normale me fqinjët e tij, në vend që të merret me këto provokime".