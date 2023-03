Parlamenti turk ratifikoi protokollin për anëtarësimin e Finlandës në NATO

Suedia miratoi një ligj kundër terrorizmit nëntorin e kaluar, duke shpresuar se Ankaraja do të miratojë aplikimin e Stokholmit për t’u bashkuar me NATO-n. Ligji i ri, i cili hyn në fuqi më 1 qershor, do t’i lejojë autoritetet të ndjekin penalisht individët që mbështesin grupet terroriste.