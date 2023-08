Presidenti Erdoğan takohet me kryeministrin hungarez Orban në Budapest

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri hungarez Viktor Orban u takuan sot për bisedime në kryeqytetin Budapest.

Gjatë takimit me dyer të mbyllura, Erdoğan dhe Orban diskutuan të gjitha aspektet e marrëdhënieve dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare.

Më vonë gjatë ditës, Erdoğan do të ndjekë një pjesë të Kampionatit Botëror të Atletikës dhe do të marrë pjesë në ngjarjet e organizuara me rastin e ditës së themelimit të Hungarisë.

Gjatë vizitës së tij njëditore, Erdoğan pritet të zhvillojë bisedime anësore edhe me liderë të tjerë.

Marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Hungarisë u ngritën në nivelin e partneritetit strategjik në vitin 2013 pas krijimit të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë.

Lidhjet miqësore kanë marrë vrull në çdo fushë vitet e fundit.

Këtë dhjetor, vendet do të festojnë 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike.