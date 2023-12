Zëdhënësi i AK Partisë: Fjalët e Netanyahut për Erdoğanin, të pavlefshme

Duke i përshkruar veprimet e Netanyahut si "krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe tentativë për gjenocid kundër palestinezëve", Çelik pohoi se kryeministri izraelit do të mbahet mend me përbuzje dhe përfundimisht do të mbahet përgjegjës përpara ligjit.