Maqedonci: Kosova rrezikohet nga kërcënimet e Serbisë

“Vlerësojmë që rreziku vazhdon të mbetet prezent përderisa mbetet prezente qasja hegjemoniste e Serbisë në raport jo vetëm me Kosovën, por edhe me fqinjët e tjerë. Pra, është qasja hegjemoniste që njëfarë forme i drejton të gjitha këto aktivitete që pastaj rrezikojnë sigurinë edhe stabilitetin në rajon. Me të vërtetë e gjithë kjo gjendje na jep të dimë që ka rrezik dhe gjithmonë vendi ynë është nën kërcënim”, deklaron Maqedonci.