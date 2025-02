Më 4 prill përfundojnë dëshmitarët e Prokurorisë në rastin e Thaçit

"4 prill është data e fundit e parashikuar. Nuk do thërrasim asnjë dëshmitar pas kësaj date. Brenda 15 prillit do të dorëzojmë mocionet e fundit me shkrim, mocione jogojore, prova përkatëse. Kjo është data që planifikojmë. Nuk do të kemi dëshmitarë tjerë pas datës 4 prill", tha prokurori Matt Halling.