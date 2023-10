Rama: Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë të demonstrojnë lidership

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përgëzoi të enjten kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, siç ka shkruar ai, për pranimin e propozimit të Bashkimit Evropian (BE) për të përparuar me vendosmëri drejt një zgjidhjeje zhbllokuese lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe nëpërmjet instrumenteve të vetëmenaxhimit si një kuadër për negociatat vijuese.