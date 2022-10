Sekuestrohet armatim në Leposaviq në Veri të Kosovës

Granata dore, 1 armë automatike AK 47 me 200 fishek, rreth 12 mijë euro dhe lloje të ndryshme të municionit, përfshirë radiolidhje e pajisje tjera ndihmëse për trazira sot Policia e Kosovës, ka sekuestruar në Leshak të Komunës së Leposaviqit. Aksion siç shkruan në Facebook, ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, është kryer me dyshimin për narkotikë "Këto dhe pajisje të tjera dyshohet të jenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme ilegale dhe kriminale dhe deri më tash është arrestuar 1 person i nacionalitetit serb në ndërkohë aksioni është duke vazhduar", shkruan ministri Sveçla. Mes tjerash ai shton se mbesin të përkushtuar maksimalisht që në koordinim me të gjitha institucionet e sigurisë të veprojmë në zbatim të ligjit në tërë territorin e Republikës së Kosovës.