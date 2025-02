Izraeli mori mbështetje nga Microsoft dhe OpenAI gjatë gjenocidit në Gaza

Mbështetja e kompanive të inteligjencës artificiale me qendër në ShBA vazhdon për Izraelin, i cili më parë është zbuluar se ka përdorur teknologjitë e mbështetura nga inteligjenca artificiale të quajtura "Habsora", "Lavender" dhe "Where is Daddy?" për të "vëzhguar dhe shënjestruar" civilët.