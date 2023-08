Përmbytjet në Slloveni: Dëmet materiale vlerësohen në 500 milionë euro

Sllovenia u përball me fatkeqësinë më të keqe natyrore në historinë e saj, tha të shtunën kryeministri Robert Golob, pasi përmbytjet shkatërruese shkaktuan dëme të vlerësuara në gjysmë miliardë euro.



Nga përmbytjet shkatërruese të enjten dhe të premten humbën jetën tre persona dhe shkatërruan shumë rrugë, ura dhe shtëpi.



Dy të tretat e territorit u prekën, tha Golob.



Përmbytjet ishin "fatkeqësia më e madhe natyrore" në historinë e Sllovenisë, tha Golob, pas një takimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtunën.



Pasi tri vdekje të lidhura me motin u raportuan të premten, media sllovene raportoi të shtunën se një person tjetër ishte gjetur i vdekur në kryeqytetin Lubjanë.



Policia ende nuk e ka konfirmuar vdekjen.



Përmbytjet u shkaktuan nga shirat e dendur të premten që shkaktuan rritjen e nivelit të lumenjve dhe përmbytjen e shtëpive, fushave dhe qyteteve.



Shërbimi Meteorologjik i Sllovenisë njoftoi se në më pak se një ditë ka rënë shi aq sa bie normalisht në një muaj.



Ekspertët thonë se kushtet ekstreme të motit janë shkaktuar pjesërisht nga ndryshimet klimatike.



Disa pjesë të Evropës panë nxehtësi rekorde dhe luftuan me zjarret gjatë verës.



Golob tha se infrastruktura rrugore dhe energjitike, si dhe qindra shtëpi dhe ndërtesa të tjera, u goditën veçanërisht rëndë.



Mijëra njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre dhe shumë prej tyre duhej të shpëtoheshin me helikopterë ose zjarrfikës në varka.



Fotot nga toka tregojnë fshatra të tëra nën ujë, kampe të shkatërruara në natyrë dhe makina të mbërthyera në baltë.



Agjencia e lajmeve STA raportoi se rrugët kryesore në pjesë të Sllovenisë gjithashtu mbetën pjesërisht të mbyllura të shtunën për shkak të përmbytjeve, duke përfshirë autostradën kryesore të saj.



Përmbytje u regjistruan edhe në Austrinë fqinje, ku rreth 80 persona u detyruan të largoheshin përkohësisht nga shtëpitë e tyre në provincën jugore të Karintit.