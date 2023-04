Mundësi turk Adem Burak Uzun fitoi medaljen e artë në Kampionatin Evropian

Federata turke e mundjes njoftoi mbi pjesëmarrjen e sportistëve të saj në turneun e kampionatit evropian të zhvilluar në kryeqytetin e Kroacisë.



Mundësi turk Adem Burak Uzun mundi armenin Rudik Mkrtchyan 12-3 në gjysmëfinale dhe gjeorgjianin Nugzari Tsurtsumi 13-3 në çerekfinale në stilin greko-romak deri në 55 kilogramë dhe kaloi në finale.



Adem Burak, 22 vjeç, fitoi kampionatin e tij të parë evropian, duke mundur në finale me epërsi teknike, Eldaniz Azizli të Azerbajxhanit, kampion i vitit të kaluar bote dhe europian.



Mundësi turk Ali Cengiz fitoi medaljen e argjendtë.



Ali Cengiz, një mundës greko-romak në kategorinë 87 kilogramë, hyri në çerekfinale kur kundërshtari i tij holandez Marcel Sterkenburg u tërhoq nga ndeshja.



Pas eliminimit të sportistit të Azerbajxhanit Islam Abbas në çerekfinale, Ali Cengiz mposhti në gjysmëfinale gjeorgjianin Lasha Gobadze me rezultat 3-1, duke siguruar vendin e tij në finale.



Por, Cengiz humbi në finale ndaj hungarezit Istvan Takacs 5-2 dhe fitoi medaljen e argjendtë.



Yunus Emre Basar, në stilin greko-romak në kategorinë deri në 77 kilogramë, fitoi medaljen e bronztë duke mposhtur me epërsi teknike danezin Oliver Marc Krueger.