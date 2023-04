​Vuçiq: Serbia nuk do të mbështesë anëtarësimin e Kosovës në OKB

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se asnjëherë nuk do të mbështesin anëtarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Gjatë një konference të përbashkët me Ministrin e Jashtëm të Suedisë, Tobias Billström, Vuçiq tha se Serbia do ta përmbushë atë që është marrë vesh, por nuk do ta përkrahë anëtarësimin e Kosovës në OKB.