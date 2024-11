Droni turk Bayraktar TB3 përfundoi me sukses një tjetër provë

Bayraktar TB3 do të jetë UAV-ja lider në klasën e tij me strukturën dhe aftësitë e tij të krahëve të palosshëm. Anija kombëtare do të ketë gjithashtu aftësi komunikimi përtej vijës së shikimit, kështu që mund të kontrollohet nga distanca shumë të gjata. Prandaj, ai do të sigurojë një efekt të shumanshëm në fuqinë parandaluese të Türkiyes duke kryer misione zbulimi, vëzhgimi, inteligjence dhe sulmi kundër objektivave jashtë shtetit me municionet inteligjente që ajo mban.