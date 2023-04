Anija “TCG Anadolu” promovohet më 10 prill

Anija TCG Anadolu, e prodhuar në kuadër të Projektit të Anijes Sulmuese Amfibe me Shumë Qëllime (LHD), do të jetë në gjendje të transferojë një forcë minimale me madhësi batalioni në vendin e caktuar me mbështetjen e saj logjistike, pa pasur nevojë për mbështetje nga baza kryesore.