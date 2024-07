Erdoğan bisedon me krerët e Italisë, Gjermanisë e Greqisë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka diskutuar një sërë çështjesh, duke përfshirë lidhjet dypalëshe dhe luftën e Izraelit në Gaza me liderët e NATO-s, duke përfshirë kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, në margjinat e samitit të NATO-s në Uashington.

Erdoğan mbajti tri takime të veçanta me dyer të mbyllura me krerët në margjina të mërkurën, duke diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, tha Drejtoria e Komunikimeve të Türkiyes.

Gjatë takimit me Melonin, Erdoğan tha se marrëdhëniet mes Türkiyes dhe Italisë do të vazhdojnë të zhvillohen me hapat që do të ndërmerren dhe se vendet do të vazhdojnë të punojnë për këtë. Ai shtoi se Ankaraja po bën çmos për t'u dhënë fund tensioneve në rajonin përreth përmes paqes dhe se të gjitha vendet duhet të bëjnë përpjekje për këtë.

Gjatë takimit me Mitsotakis, presidenti nënvizoi se Türkiye vazhdon përpjekjet e saj për të zhvilluar "frymën e solidaritetit" me Greqinë bazuar në parimin e fqinjësisë së mirë.

“Duhet të shtohen përpjekjet për t'u dhënë fund konflikteve në Ukrainë dhe Palestinë”, i tha Erdoğan Mitsotakis. Udhëheqësi turk i tha Scholz se duhet të bëhet presion ndaj Izraelit për t'u dhënë fund sulmeve të tij në Gaza dhe për të mos humbur mundësinë e një armëpushimi.

Presidenti po ashtu i tha Scholzit se pritet mbështetje nga Gjermania për të rigjallëruar procesin e anëtarësimit të Türkiyes në Bashkimin Evropian.

Deklarata e Samitit Samiti, i cili trajton sfidat me të cilat përballet aleanca dhe kërkon të forcojë më tej parandalimin dhe mbrojtjen e NATO-s, përfshin gjithashtu presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe krerët e delegacionit të partnerëve të NATO-s në rajonin Azi-Paqësor.

Türkiye iu bashkua aleancës në vitin 1952 dhe gjithashtu krenohet se ka ushtrinë e dytë më të madhe midis shteteve anëtare pas ShBA-së.

Udhëheqësit e vendeve të NATO-s theksuan të mërkurën një premtim anëtarësimi për Ukrainën dhe në deklaratën e samitit morën një qëndrim më të fortë rreth mbështetjes së Kinës për Rusinë.

Deklarata thotë se aleatët synojnë t'i sigurojnë Ukrainës një fond minimal prej 43,28 miliardë dollarësh në ndihmë ushtarake brenda vitit të ardhshëm, por nuk e përmbushën premtimin financiar shumëvjeçar që Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kishte kërkuar.

Mes të tjerash, në Deklaratë qëndron se aleanca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën "në rrugën e saj të pakthyeshme drejt integrimit të plotë euroatlantik, duke përfshirë anëtarësimin në NATO", ndërsa Kievi vazhdon "punën jetike" të reformave demokratike, ekonomike dhe të sigurisë.