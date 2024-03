Erdoğan: Türkiye këtë verë do të zgjidhë çështjet e sigurisë me Irakun

“Çështjet në lidhje me kufijtë e Türkiyes me Irakun do të zgjidhen përgjithmonë këtë verë,” ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, pasi terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior, përtej kufirit, për të komplotuar sulme në Türkiye.