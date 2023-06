Kryediplomati turk Fidan takohet me sekretarin amerikan të shtetit, Blinken

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, u takua në Londër me Sekretarin Amerikan të Shtetit, Antony Blinken, për të diskutuar çështje të ndryshme, duke përfshirë anëtarësimin e Suedisë në NATO, bashkëpunimin në mbrojtje, si dhe lidhjet dypalëshe. Bisedimet u zhvilluan në qendër të Londrës, ku dy homologët kishin mbërritur për Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës. "Sot, ne jemi këtu në Londër për të demonstruar mbështetjen tonë për Ukrainën", ministri Fidan u tha gazetarëve para takimit. Megjithëse të dyja vendet mund të mos kenë pikëpamje të njëjtë për çdo çështje, Fidan theksoi se aleanca e tyre e gjatë brenda NATO-s dhe platformave të tjera i detyron ata të vazhdojnë të punojnë së bashku. Duke kujtuar se presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe presidenti amerikan Joe Biden krijuan mekanizmat strategjikë Türkiye-ShBA vitin e kaluar në kryeqytetin spanjoll Madrid, Fidan tha se qëllimi i mekanizmit është të adresojë çështjet e pazgjidhura dhe të eksplorojë mundësitë për bashkëpunim më të thellë. Nga ana e tij, Blinken tha se është kënaqësi të takohet me "kolegun e shumë viteve", duke iu referuar Hakan Fidanit, ministrit të ri të jashtëm të Türkiyes. Ai vlerësoi marrëdhëniet dypalëshe, duke thënë: "Ka shumë gjëra që ShBA dhe Türkiye po bëjnë së bashku për çështjet më thelbësore, jetike". Blinken nënvizoi se gjatë takimit në rendin e ditës do të jenë samiti i ardhshëm i NATO-s, pranimi i Suedisë në aleancë dhe bashkëpunimi i mbrojtjes ndërmjet ShBA-së dhe Türkiyes, si dhe lidhjet dypalëshe. Ai gjithashtu u shpreh se do të diskutohen disa çështje tjera, duke përfshirë energjinë dhe bashkëpunimin ekonomik, duke theksuar: "Marrëdhëniet midis vendeve tona janë të thella dhe të pasura". Dy ministrat mbërritën në hotelin InterContinental Londër, ku po marrin pjesë në Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës.