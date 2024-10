U dërgua në gjendje të rëndë, shërohet në Türkiye vogëlushja nga Kosova

"Ushqyerja e saj ishte shumë e keqe, ajo nuk mund të ushqehej. Me transplantin e veshkës, zemra e saj u shërua shpejt. Më parë zemra punonte 25 për qind, por tani është rritur në 35 për qind. Kjo do të kthehet në normalitet me kalimin e kohës. Ajo është duke ngrënë tani dhe është në një periudhë rikuperimi të shpejtë. Shërimi te pacientët pediatrikë ndodh shumë shpejt kur e eliminojmë problemin. Pas disa muajsh Erblina do të mund të vrapojë dhe të luajë në park", dha shpresë doktori turk Erbiş.