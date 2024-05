Zbulimi i mikroplastikës i shkencëtarit turk merr njohje ndërkombëtare

"Ndërsa grimcat rrjedhin nëpër këtë kanal, ato bëjnë dy matje elektronike njëra pas tjetrës. Kur kombinojmë këto dy matje elektronike, marrim vetitë elektronike të këtyre grimcave. Ky sistem mund të kryejë një klasifikim më të shpejtë dhe më praktik, krahasuar me atë më të ngadaltë, dhe metoda më të shtrenjta spektroskopike,” tha ai. Zbulimi i shpejtë i kërcënimit të mundshëm



Duke thënë se kanë një plan me dy faza për vënien në përdorim të sistemit, Hanay tha: "Së pari, ne duam të krijojmë një shërbim që mund të analizojë ujin (për mikroplastikën). Kur një institucion dëshiron të analizojë ujin e tij, ne do të jemi në gjendje ta bëjmë këtë duke përdorur teknika të ndryshme. "Ne duam t'i dërgojmë rezultatet përsëri te përdoruesi brenda një dite apo më shumë. Kështu, një burim i mundshëm i ndotjes mikroplastike në ujin e pijshëm do të zbulohet shpejt."