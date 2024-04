Al-Az'har: Ata që etiketojnë Islamin me terrorizmin heshtin kundër Izraelit

Shejhu i Institucionit Al-Az'har në Egjipt, Shejh Ahmed al-Tayyib, tha se ata që e lidhin fenë islame me terrorizmin, kanë heshtur kundër regjimit sionist izraelit, i cili po terrorizon Rripin e Gazës që nga 7 tetori. Në njoftimin e Al-Azh'arit, Shejh Tayyib u takua në Kajro me presidentin e Parlamentit Arab të lidhur me Ligën Arabe, Adil al-Assumi. Gjatë takimit u diskutua bashkëpunimi në përgatitjen e raportit vjetor arab për monitorimin e përpjekjeve për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin.