Kanadaja paralajmëron "përgjigje të fortë" kundër tarifave të ShBA-së

Qeveria kanadeze ka marrë përsipër angazhime të reja për të caktuar një menaxhues të çështjes, të cilin vendi e ka emëruar si "Car Fentanili", për të luftuar fluksin e drogës, duke njoftuar se do të listojnë kartelet si terroriste, do të ofrojnë mbikëqyrje 24/7 në kufi dhe do të lançojnë një "Forcë të Përbashkët të Veprimit Kanada-SHBA" për të luftuar krimin e organizuar, fentanilin dhe pastrimin e parave.