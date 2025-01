Armëpushimi i Gazës i ndërtuar mbi rrënoja dhe kocka

Po, e vërtetë, armëpushimi u mirëprit nga palestinezët, siç ishte nga mbështetësit e tyre në mbarë botën, megjithëse ata e dinin se ky nuk do të ishte një armëpushim i ngjashëm, të themi, me atë të vërejtur në Frontin Perëndimor më 24 nëntor 1914, kur ushtarët francezë, britanikë dhe gjermanë festuan gjatë gjithë javës para Krishtlindjes, duke shkëmbyer përshëndetje dhe këngë sezonale midis llogoreve. Ata e dinin se ky armëpushim nuk do të ishte i ngjashëm. Jo me një shtrirje.