Australia, Kanadaja, Zelanda e Re: Aksioni në Rafah do të ishte katastrofik

Në lidhje me raportet mbi operacionin e planifikuar ushtarak të Izraelit në Rafah, kryeministri i Australisë, i Kanadasë dhe ai i Zelandës së Re kanë thënë se kjo do të ishte "katastrofike" dhe i kërkuan Tel Avivit "të mos ndjekë këtë rrugë". Kryeministrat e tre vendeve, përkatësisht Anthony Albanese, Justin Trudeau dhe Christopher Luxon, lëshuan një komunikatë të përbashkët të mërkurën në lidhje me raportet mbi operacionin e planifikuar ushtarak të Izraelit në Rafah, duke shprehur "shqetësim të madh" për këtë çështje.