Autoritetet palestineze: Bastisja në spitalin Al-Shifa është krim lufte

"Izraeli nuk do të jetë në gjendje të provojë se spitali Shifa është një qendër menaxhimi për rezistencën", tha Sevabite, duke shtuar se: "Ushtria pushtuese do të sjellë armë në spital, do t'i rregullojë ato në një mënyrë të caktuar dhe do të bëjë fotografi".