Avioni turk pa pilot Bayraktar KIZILELMA kryen fluturimin testues

Bayraktar KIZILELMA, i cili do t'i afrohet shpejtësisë së zërit me motorin e tij të ri të fuqishëm, do të jetë në gjendje të manovrojë shumë më mirë me shpejtësi të larta falë përmirësimeve aerodinamike. Ai do të jetë në gjendje të kryejë misionet më sfiduese falë radarit të integruar AESA.