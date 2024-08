Biden mbledh ekipin e sigurisë kombëtare mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Presidenti amerikan Joe Biden do të mbledhë ekipin e tij të sigurisë kombëtare për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme.

Thuhet se takimi me dyer të mbyllura do të zhvillohet në "Situation Room", ku mbahen takime për "raste të veçanta".

Në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë thuhet se takimi me dyer të mbyllura do të zhvillohet në "Situation Room", ku mbahen takime për "raste të veçanta", dhe se Biden do të mbledhë ekipin e sigurisë sot dhe do të marrë pjesë në një takim kombëtar për të diskutuar zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme pas vrasjes së Fuad Sukkur, një prej komandantëve të lartë të Hezbollahut, dhe Ismail Haniyeh, kreut të Byrosë Politike të Hamasit, dhe sulmet e mundshme hakmarrëse ndaj Izraelit.

Duke folur në "Face the Nation" të CBS-së, Zëvendëskëshilltari i Sigurisë Kombëtare i ShBA-së Jonathan Finer, tha se ShBA-ja synon të ulë tensionet në rajon me lëvizje të tilla si dërgimi i avionëve luftarakë dhe anijeve shtesë në Lindjen e Mesme.

"Ne po përpiqemi të parandalojmë që konflikti në Gaza të përhapet dhe të përhapet në vende të tjera. Ky është qëllimi ynë strategjik," tha Finer.

Departamenti Amerikan i Mbrojtjes (Pentagon) ka njoftuar se do të dërgojë avionë luftarakë dhe anije shtesë në rajon për të rritur mbështetjen e tij për sigurinë e Izraelit, përballë “kërcënimeve që vijnë nga Irani”.