Blinken flet me krerët e Lindjes së Mesme pas vrasjes së Sinwarit

Në deklaratën e Departamentit të Shtetit thuhet se Blinken ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me homologët e tij nga Katari, Arabia Saudite dhe Izraeli. Blinken shkëmbeu mendime me Al Thanin dhe Bin Farhanin lidhur me njoftimin e Izraelit mbi vrasjen e liderit të Hamasit, Sinwar, dhe diskutoi përpjekjet në rritje për t'u dhënë fund konflikteve në Lindjen e Mesme.