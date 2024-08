Blinken në Egjipt për të diskutuar përpjekjet e armëpushimit të Gazës

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken mbërriti në Egjipt të martën për të diskutuar përpjekjet që synojnë arritjen e një armëpushimi në Gaza dhe një shkëmbim të të burgosurve midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas.



Sipas faqes lokale të internetit Qahera News, Blinken mbërriti në qytetin El-Alamein, në Egjiptin verior, ku do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë egjiptianë.



Blinken do të takohet veçmas me Presidentin Abdel Fattah al-Sisi, Ministrin e Jashtëm Badr Abdelatty dhe shefin e inteligjencës Abbas Kamel.



Më vonë gjatë ditës, ai do të udhëtojë në Katar për të takuar zyrtarë të lartë të Katarit për të vazhduar bisedimet mbi përpjekjet për armëpushim në Gaza.



Ky është turneu i nëntë i Blinkenit në Lindjen e Mesme që nga 7 tetori, i cili filloi me Izraelin ku të hënën ai u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe zyrtarë të tjerë të lartë izraelitë.