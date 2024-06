Borrell: Është bërë e pamundur dërgesa e ndihmave në Gaza

Ministrat e Jashtëm të vendeve të BE-së u takuan në Luksemburg për takimin e tyre të fundit para samitit që do të mbahet më 27-28 qershor. Në takimin që do të drejtohet nga Borrell, ministrat do të diskutojnë për mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, situatën në Gaza e Liban dhe zhvillimet e fundit në Gjeorgji.