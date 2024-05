Ceremonia e diplomimit në Universitetin Columbia, protestë për Palestinën

Në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit Columbia në ShBA, disa të diplomuar mbështetës të Palestinës zhvilluan protestë të heshtur kundër administratës së universitetit. Grupi i studentëve në shenjë proteste për gjendjen në Gaza dolën në skenë me “kefije”dhe shall me ngjyrat e flamurit palestinez.