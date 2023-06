Dezinformatat në Twitter: Qasja e Brukselit dhe Ankarasë

Për më tepër, seksioni përkatës i Kodit Penal i Türkiyes parashikon se kushdo që "përhap publikisht informacion të rremë në lidhje me sigurinë e brendshme dhe të jashtme, rendin publik ose shëndetin publik me qëllim të nxitjes së shqetësimit, frikës ose panikut midis njerëzve" do të ndëshkohet.