Dorëhiqet Liz Truss: Erdha në kohë të jostabilitetit të madh ekonomik

Kryeministrja e Britanisë së Madhe, Liz Truss, sot ka dhënë dorëheqja nga posti i drejtueses së qeverisë. Duke folur para gazetarëve ajo tha se krye të Britanisë së Madhe, ka ardh në një kohë të jostabilitetit të madh në aspektin ekonomik dhe ndërkombëtar.



“Përcaktuam një mision për një ekonomike të rritjes së madhe, me tatime të ulëta, që ta shfrytëzojmë si përparësi lirinë që na e dha Brex-iti. E kam parasysh se, marrë në konsideratë situatën e krijuar, nuk mund ta ushtroj mandatin, për të cilin u zgjodha, nga Partia Konservative. Si rrjedhojë, kam biseduar me madhërinë e tij, Mbretin, për ta njoftuar se po parashtroj dorëheqjen si udhëheqëse e Partisë Konservative”, tha Truss.



Brenda javës së ardhshme, siç tha Truss, do të ketë zgjedhje për udhëheqësi të re.