Drejtori i Anadolut: Do të vazhdojmë të raportojmë ngjarjet me transparencë

"Anadolu bën thirrje urgjente për sigurinë e të gjithë punonjësve të medias që kanë punuar në kushte të vështira në Gaza që nga 7 tetori. Pas këtij incidenti, ne theksojmë se do të luftojmë me vendosmëri për të mbajtur përgjegjës autorët në bazë të ligjit ndërkombëtar”, tha Karagöz në një deklaratë, duke shtuar: “Pavarësisht sfidave, Anadolu do të vazhdojë të raportojë ngjarjet në botë me transparencë të plotë”.