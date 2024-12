Drejtori i CIA-s në Katar për arritjen e armëpushimit në Gaza

Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së ShBA-së (CIA), Bill Burns, deklaroi se sot do të udhëtojë në kryeqytetin e Katarit, Doha, për të diskutuar mbi situatën e fundit lidhur me negociatat për armëpushim dhe shkëmbimin e pengjeve në Gaza. Në lajmin e faqes "Axios" të cilin e bazon në një zyrtar izraelit, thuhet se drejtori i CIA-s, Burns do të takohet në Doha me kryeministrin e Katarit dhe njëherësh ministër i Punëve të Jashtme, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.