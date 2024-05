Dua Lipa bën thirrje për "armëpushim të përhershëm" në Gaza

Këngëtarja britanike me famë botërore, Dua Lipa, bëri thirrje për armëpushim të përhershëm në Rripin e Gazës. Këngëtarja me origjinë shqiptare, Lipa, në një postim nga llogaria e saj në Instagram në të cilin ka mbi 88 milionë ndjekës, u bëri thirrje ndjekësve të saj për solidaritet me popullin në Gaza.