Egjipti: Izraeli dhe Hamasi të zbatojnë pa kushte propozimin nga Bideni

Në rezolutë, në përputhje me propozimin me 3 faza, vihet në dukje se në fazën e parë do të sigurohet armëpushim i menjëhershëm, lirimi i grave, pengjeve të moshuar dhe të plagosur, shkëmbimi i pengjeve palestinezë, tërheqja e forcave izraelite nga zonat e banuara në Gaza, rritja e ndihmës humanitare, rindërtimi i shërbimeve bazë, kthimi i civilëve palestinezë në shtëpitë e tyre në gjithë enklavën, përfshirë veriun e Gazës dhe sigurimi i kontributit ndërkombëtar të nevojshëm për strehimin.