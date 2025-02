Egjipti refuzon çdo "propozim" për zhvendosjen e palestinezëve

Të martën, Trumpi tha në një konferencë shtypi me Netanyahun se ShBA-ja do të “marrë nën kontroll” Gazën dhe do të zhvendosë palestinezët gjetkë sipas një plani të jashtëzakonshëm rizhvillimi që ai pretendoi se mund ta kthejë enklavën në “rivierën e Lindjes së Mesme”.