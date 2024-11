Eurodeputeti italian:  Në Gaza po ndodh gjenocid drejtpërdrejt 'full HD'

Della Valle, një nga deputetët e rinj që hyri në PE pas zgjedhjeve në qershor, doli në foltore në një seancë të mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të PE-së i veshur me një bluzë me një kod QR të printuar në të që drejton një faqe interneti që përmban informacione lidhur me shifrën, emrat dhe moshat e palestinezëve që u vranë në gjenocidin e Izraelit në Gaza.