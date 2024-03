Eurodeputeti Nemec: Gaza është test nëse ne mund të mbetemi njerëz apo jo

"Mendoj se kjo është gjenocid. Nuk jam unë ai që do të vendos për këtë, por kur krahasoj atë që po ndodh në Gaza me konfliktet e tjera, e veçanërisht me atë në Ukrainë, mendoj se termi 'gjenocid' mund të përdoret për veprimet e forcave izraelite", tha Nemec.