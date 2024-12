Fajon: Sllovenia ka paralajmëruar për mizorinë në Gaza që në fillim

"Këtë fundjavë janë vrarë shtatë fëmijë nga një familje. Kam frikë, duke pasur parasysh se qeveria izraelite vazhdon me këtë politikë, që praktikisht të gjitha rezolutat që kemi miratuar në Këshillin e Sigurimit, ku Sllovenia ka qenë iniciatorja kryesore dhe bashkëkrijuesja, nuk shohin as ndalim të luftimeve, as çlirimin e pengjeve, as biseda serioze për atë se si duhet të duket marrëveshja e ardhshme. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi, ky presion ndërkombëtar duhet të mbetet, sepse përndryshe mendoj se e gjithë rendi botëror është në një provë shumë të rëndë. Nuk ka dyshim që Sllovenia e ka përmbushur rolin e saj në Kombet e Bashkuara, si kur ka kryesuar Këshillin e Sigurimit, ashtu edhe tani, kur ka mbetur anëtare e përkohshme", theksoi Fajon.