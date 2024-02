Fëmijët në Gaza protestojnë për shkak të mungesës së ushqimit

Fëmijët u mblodhën në rrugë dhe hapën pankarta me mbishkrimet "Buka është bërë ëndrra ime", "Uria është e pa fe" dhe "Duam ushqim". Fëmijët e vegjël duke goditur me lugë tenxheret e zbrazëta brohoritën me slogane të ndryshme që dënojnë sulmet në Gaza dhe të cilat shprehën kërkesën e tyre për një jetesë më të mirë.