Fidan: Heshtja e botës është bashkëpunim në gjenocidin në Gaza

“Nëse masakra në Gaza nuk ndalet, nëse zgjidhja me dy shtete nuk hyn në fuqi, nuk është e vështirë të parashikohet se konflikte të tilla do të përsëriten dhe do të përhapen”, paralajmëroi Fidan në fjalimin e tij në Asamblenë e 5-të të Përgjithshme të Forumi Rinor i Bashkëpunimit Islamik (OIC), i cili filloi të premten në Istanbul.