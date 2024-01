Fotoreporteri palestinez me kancer dokumenton krimet izraelite në Gaza

Abu Saeed gjithashtu vuri në dukje se zhvendosja prek veçanërisht pacientët me kancer dhe ata me imunitet të ulët pasi në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës njerëzit po jetojnë në dendësi të lartë, krahas përballjes me mungesë të kushteve të duhura shëndetësore.