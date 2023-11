Gaza: BE-ja kërkon pauza humanitare për të përballuar “situatën e rëndë”

Bashkimi Evropian po bën thirrje për disa pauza humanitare për t'u përballur me "situatën e rëndë" në Gaza, tha shefi i politikës së jashtme të bllokut përpara një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme në Bruksel. Duke rikujtuar deklaratën e përbashkët të lëshuar nga 27 shtetet e BE-së të dielën, në të cilën blloku u bashkua me thirrjet për "pauza të menjëhershme" në armiqësitë dhe krijimin e korridoreve humanitare në Gaza, Josep Borrell tha: "Po them se në shumës, jo një, por disa pauza".