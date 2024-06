Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze: Mijëra banorë të Gazës përballen me uri

Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe paralajmëroi të mërkurën se mijëra njerëz në Rripin e Gazës po përballen me rrezikun e urisë në mes të sulmit të vazhdueshëm shkatërrues izraelit.



Në një deklaratë të cituar nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa, Gjysmëhëna e Kuqe bëri thirrje për hyrjen e ndihmave humanitare në zonat veriore të Rripit të Gazës, duke theksuar se operacionet e hedhjes së ndihmave nuk plotësuan nevojat e duhura për uljen e përqindjes së urisë.



Ata gjithashtu bënë thirrje për hapjen e vendkalimeve me Gazën për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në të gjitha zonat e Gazës, duke konfirmuar se ushtria izraelite vazhdon të synojë punonjësit e ndihmës në mënyrë të qëllimshme.



Të martën, një raport nga Klasifikimi i Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC) zbuloi se 96% e njerëzve në Gaza përballen me "nivele ekstreme të urisë", ndërsa gati gjysmë milioni njerëz janë në kushte katastrofike.



Javën e kaluar, autoritetet lokale në Gaza ngritën gjithashtu alarmin se 3.500 fëmijë në të gjithë Rripin e Gazës janë në rrezik të urisë në mes të rrethimit të vazhdueshëm të Izraelit dhe mbylljes së vendkalimeve të ndihmave.



Izraeli, duke shkelur rezolutën të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit të vitit të kaluar nga Hamasi.



Më shumë se 37.600 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 86.100 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.



Më shumë se tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës, janë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.



Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafahut, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.